Прочёл статью «Почему уходят солдаты?». Мне есть, что сказать за эту боль, (чай пятый год в армии). Совершенно другой армии. Той, которая возродилась из пепла (знаю, что пафосно, могу на маты заменить если нужно), армии которая сама написала свою историю.

Итак, почему же уходят солдаты?

1. А вы хотите, чтобы они служили вечно? Несколько десятков тысяч стойких оловянных солдатиков из картонной коробки взятой с шифоньера. Пока половина мужского населения страны смыв в унитаз повестки, чертиков на х@ю фломастером рисуют сидя в тылу, мальчики пусть воюют? Вечно? Оно то и понятно. Это у вас семьи, бизнес, пятничные посиделки, курорты и вебинары. У вас в конце концов есть жизнь. Она одна и ее страшно потерять. У солдатиков возрастом от 19 до 60 нет ничего нет и быть не должно. Они оловянные солдатики.

2. Но солдатики готовы жертвовать многим, а иногда и всем. У них уже материализовался ген войны. Она с ними навсегда. Правда по канонам бестолковой науки логика, им бы понимать всю глубину смысла некоторых действий. Например перепечатываний по десять раз журнал военный подготовки или книги учета личного состава? А завтра оказывается, что все равно неправильно. А как правильно? Та хз, но вот так точно не правильно. Вот послезавтра уже правильно, но всё равно ху*ня, обложка не того цвета. Да, теперь нужно синего цвета. Где брать? Фраза «не еб@т», пишется отдельно.

3. Правда солдатики и с этим свыклись. Они кстати многое на своих плечах вынесли и могут вынести. Даже больше, чем вам кажется. А вот громко сказанную полковником фразу «закрой е*ало», адресованную кому-то в строю, фразу которую слышал весь батальон только вышедший с боевых, (при этом потеряв ещё троих пацанов), солдатики не поняли. Кстати и не забыли. И вообще никогда не забудут. Боевой был тот полковник? Ну как сказать?… Мой кот Марик по сравнению с ним Рэмбо. Ушёл полковник вверх. На повышение. Такие всегда идут вверх. Делиться опытом. Строить новую армию. Такой воен в панамке один? Нет! Имя им легион!

4. Солдатики уходят потому, (вот сейчас будет непонятно), что они готовы воевать и умирать за свою страну (здесь снова пафос, извините), но служить они не готовы. Хотя стоп. Не прав. Готовы и служить, главное понимать правила игры. Но их мало кто знает. Солдатики не могут понять, (оловянные же, что с них взять), как это, воюет весь батальон, но к празднику можно наградить только одного. Ага, так и происходит, звонят из бригады и говорят, «Одного на відзнаку МО, та ще двох на подяку від комбрига». Солдатики дупля не отбивают, почему можно бухать старшим офицерам, красиво так бухать с размахом и оркестром, а солдатикам почему-то нельзя. И они не могу сложить простой пазл из двух кусочков. Первый «боевой командир, за которым батальон не задумываясь пойдёт в огонь» и второй кусочек «постоянная опала».

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5. Умные люди в очках говорят, что не хватает офицеров. Да, не хватает. Правда есть масса сержантов, которые многим из действующих офицеров могут дать фору в сто пунктов. Их бы назначить на відповіді посади, та присвоить хорунжего (младший лейтенант), но блять (здесь моя рожа ехидная), у них нет высшего образования. Можно подумать, что факультет Зажопинского сельскохозяйственного института «Скоростное осеменение крупного рогатого скота в условиях кромешной темноты» очень поможет в этом вопросе. Сразу воевать начнёшь на порядок лучше.

Если сейчас начать считать офицеров которых никто не видел трезвыми, то картина будет не айс. Вот и получается, что солдатики е*ашат за себя и того парня. Мало того, ты даже не можешь присвоить старшему сержанту звание старшины. Сложно это. Там вообще полный пиз*ец. Может солдатик об этом всю жизнь мечтал. У него вообще сейчас жизнь, это знаете такая хрупкая величина. Утром проснулся! хорошо!… Вечером уснёшь? А никто не знает… Но нельзя. Мотивация знаете ли штукенция особенная.

6. Страшно вам? Кто будет воевать? А попробуйте сами, выполните долг гражданина своей страны. У вас получится. Это не трудно, где-то даже интересно. И после первого обстрела не так уж ссыкотно.

7. — Привет ты из учебки?

— Да!

— Специальность.

— Пулемётчик КПВТ.

— Окей.

— А мне может кто-то помочь с пулеметом разобраться?

— ??? Ты же из учебки?!

— Нас там почти ничему не учили. Стреляли один раз. Пять патронов.

(Разговор лета 2016 года).

8. Солдатики уходят, видя как все меньше песка остаётся за стеклянными боками пузатых часов. Они хотя твари и бессловесные, (олову говорить не дано), но понимают, что нужно будет возвращаться в мирную жизнь, в которой ты никому не нужен кроме своей семьи. Мало того, тебе нужно учиться жить заново, ибо от тебя прежнего ничего не осталось.

Причины проблемы «почему уходят солдатики» лежат на поверхности, но их никто не видит. Слишком велика пропасть между реальностью и докладами лежащими на столах в больших кабинетах…

Солдатики уходят домой, унося с собой свой военный опыт. Это навсегда с ними. И эти солдатики наши, украинские, а любая армия сильна не «джавелинами»…

И не только армия.

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