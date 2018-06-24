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За нападение на лагерь ромов во Львове задержали 16–17-летних подростков, им грозит пожизненное заключение – МВД
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24.06.2018 15:27
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Действия задержанных за набег на лагерь ромов во Львове
квалифицированы как умышленное убийство, дело находится на контроле
Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В последнее время
участились нападения на представителей ромской национальности,
заявил глава Нацполиции Фото: mvs.gov.ua В ночь на 23 июня в
результате нападения на лагерь ромов во Львове погиб 24-летний
юноша, еще четыре человека, в числе которых 10-летний ребенок,
получили ранения."Сотрудники львовской полиции оперативно задержали
семерых молодых людей в возрасте 16–17 лет, жителей Львова,
подозреваемых в причастности к нападению. Кроме того, полицейские
установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С
места происшествия изъяты вещественные доказательства, в
частности – нож, которым нанесено ранение погибшему, другие
предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения
повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские
устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые
могут быть причастны к этому нападению", – заявили в
полиции.По словам Князева, в последнее время участились нападения
на представителей ромской национальности "со стороны совершенно
настроенных граждан"."Безнравственность этих людей, которые в
контексте последнего ночного случая во Львове посреди ночи
совершили дерзкое набег на лагерь ромов, нельзя оправдать ничем. От
рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, между
которых даже один ребенок, получили ранения. Уверяю, полиция
выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут
привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в
соответствии с действующим законодательством", – заявил
Князев.Действия задержанных квалифицированы следователями по п. 12
ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору).Им грозит
наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное
заключение. Расследование находится на контроле Министерства
внутренних дел Украины и Национальной полиции.В последние месяцы в
Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.21
апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с
Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор,
демонтировали палатки и безопасно сожгли". Полиция открыла
уголовное производство.9 мая неизвестные сожгли лагерь
ромов в поселке Рудное во Львове. Главное управление
Национальной полиции во Львовской
области открыло уголовное производство по данному
факту.22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в
поселке Великая Березовица Тернопольской области. Полиция
открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса
Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или
холодного оружия или другого предмета, умышленно приспособленного
или заранее заготовленного для нанесения телесных
повреждений) .7 июня активисты "национальных дружин" топорами
и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском
парке Киева.Беспокойство по поводу нападений на ромов
выразили посольство Франции в Украине, уполномоченная
Верховной Рады Украины по правам человека Людмила
Денисова и глава мониторинговой миссии ООН по правам
человека в Украине Фиона Фрейзер.
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