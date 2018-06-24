Действия задержанных за набег на лагерь ромов во Львове квалифицированы как умышленное убийство, дело находится на контроле Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В последнее время участились нападения на представителей ромской национальности, заявил глава Нацполиции Фото: mvs.gov.ua В ночь на 23 июня в результате нападения на лагерь ромов во Львове погиб 24-летний юноша, еще четыре человека, в числе которых 10-летний ребенок, получили ранения."Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16–17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности – нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению", – заявили в полиции.По словам Князева, в последнее время участились нападения на представителей ромской национальности "со стороны совершенно настроенных граждан"."Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случая во Львове посреди ночи совершили дерзкое набег на лагерь ромов, нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, между которых даже один ребенок, получили ранения. Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", – заявил Князев.Действия задержанных квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Расследование находится на контроле Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции.В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". Полиция открыла уголовное производство.9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове. Главное управление Национальной полиции во Львовской области открыло уголовное производство по данному факту.22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в поселке Великая Березовица Тернопольской области. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, умышленно приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) .7 июня активисты "национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева.Беспокойство по поводу нападений на ромов выразили посольство Франции в Украине, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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