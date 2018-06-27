Желание быстро похудеть, чтобы обрести фигуру мечты, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Неправильно подобранная диета меняет не только объем вашей талии или бедер, но и влияет на вашу продуктивность, память и даже цвет лица.

Если диета вам не подходит, ваше тело расскажет об этом.

пишет о 10 главных признаках, которые сигнализируют о проблеме. Если вы обнаружили у себя хотя бы некоторые из них, безотлагательно меняйте свой рацион, передает .

Вздутие живота и газы

Если ваш кишечник не может справиться с новой пищей, не стоит ждать, кто в итоге победит – смените рацион на более обыкновенный и безопасный.

Запоры

Эта проблема может возникнуть из-за того, что в вашем рационе критически мало клетчатки, которая и регулирует работу пищеварительной системы. Добавьте в рацион бобовые, овсянку и цельнозерновые продукты, которые помогут поддерживать нормальное функционирование кишечника.

Постоянный голод – это сигнал вашего тела о том, что оно не получает всех необходимых питательных веществ. Если вам постоянно хочется есть, измените свою диету – ради вашего здоровья и красоты.

Плохое настроение

Постоянная раздражительность и плохое настроение могут свидетельствовать о том, что уровень сахара в крови ниже нормы. Если вы постоянно чувствуете себя подавленной и всем недовольной, вероятно, вам стоит добавить в рацион больше углеводов – они нормализуют уровень глюкозы, а также помогут организму синтезировать серотонин.

Усталость

Постоянное чувство усталости свидетельствует о том, что организм не получает всех необходимых питательных веществ – это может быть по-настоящему опасно для здоровья. Если вы чувствуете усталость и быстро утомляетесь, немедленно прервите вашу диету – она точно вам не подходит.

Вы постоянно мерзните

Диеты с низким содержанием углеводов могут отрицательно влиять на работу щитовидной железы, которая регулирует температуру вашего тела. Если вы постоянно мерзнете, добавьте в рацион сложных углеводов. Если же это не поможет, обратитесь к эндокринологу.

Проблемная кожа

Акне и морщины – два главных признака несбалансированной диеты. Витамин А играет решающую роль в регулировании производства ретиноидов, а его недостаток может привести к сухим волосам и ломким ногтям.

Депрессия

Постоянный недостаток в рационе витаминов, минералов и/или жирных кислот Омега-3 может действительно привести к депрессии и другим психическим заболеваниям. Если вы чувствуете подавленность, угнетенность, если вас все чаще посещают мрачные мысли – смените диету или хотя бы добавьте в рацион больше продуктов, содержащих полезные жиры – рыбу, авокадо, грецкие орехи.

Плохие новости: скорее только, ваш рацион слишком скудный и вашему телу просто нечем поддерживать здоровый иммунитет. Вероятнее только, вам критически не хватает белка – безотлагательно добавьте в рацион мясо, рыбу, молочные и творожные продукты, а также свежие овощи и зелень.

Проблемы с памятью

На наши когнитивные способности наш рацион оказывает огромное влияние – и если вы охотно лишаете себя важных веществ и микроэлементов, последствия могут быть по-настоящему разрушительными.

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