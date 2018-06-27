Долинский районный суд вынес приговор 69-летнему мужчине, который в селе Новичка задушил 79-летнюю женщину и несколько дней прятал тело под ковром, сообщает УНИАН .

По данным источнка, в 12 марта мужчина собирался ехать купить зерно для домашнего скота, но пошел снег, и супруги сели пить чай на кухне. По радио шла передача про Надежду Савченко из-за чего и вспыхнула ссора.

Мужчина сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала москалем, напомнив, что его мать является россиянка.

Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.

Когда он понял, что женщина не дышит, пытался вернуть его к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, вынес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

Через несколько дней в квартиру пришла соседка. Обвиняемый сказал ей, что его сожительница утопила телефон, а сама поехала в больницу. Соседка стала обращаться в медицинские учреждения и, когда не нашла там женщины, сообщила об ее исчезновении в полицию. В дом наведались правоохранители и пенсионер сам показал им труп.



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