|На Прикарпатье мужчина задушил жену из-за Надежды Савченко
|27.06.2018 14:22
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Долинский районный суд вынес приговор 69-летнему мужчине, который в селе Новичка задушил 79-летнюю женщину и несколько дней прятал тело под ковром, сообщает УНИАН.
По данным источнка, в 12 марта мужчина собирался ехать купить зерно для домашнего скота, но пошел снег, и супруги сели пить чай на кухне. По радио шла передача про Надежду Савченко из-за чего и вспыхнула ссора.
Мужчина сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала москалем, напомнив, что его мать является россиянка.
Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.
Когда он понял, что женщина не дышит, пытался вернуть его к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, вынес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.
Через несколько дней в квартиру пришла соседка. Обвиняемый
сказал ей, что его сожительница утопила телефон, а сама поехала в
больницу. Соседка стала обращаться в медицинские учреждения и,
когда не нашла там женщины, сообщила об ее исчезновении в полицию.
В дом наведались правоохранители и пенсионер сам показал им
труп.
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