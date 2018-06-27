|Украинская делегация отказалась идти на прием к Ягланда
|27.06.2018 14:22
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"Украине не удалось получить ответа от Ягланда по стоимости приема и целесообразности его проведения"Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась посетить ежегодный большой прием у генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.
"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланда и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантаж России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом устраивать роскошные принятия на сотни людей" , - отметил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
"При этом Украина, которая охотно пожертвовала 400,000 долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда по стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях", - написал Арьев.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил за возвращение РФ в ПАСЕ без выполнения резолюций. Если это произойдет, то украинской делегации там больше нечего делать.