"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланда и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантаж России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом устраивать роскошные принятия на сотни людей" , - отметил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"При этом Украина, которая охотно пожертвовала 400,000 долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда по стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях", - написал Арьев.