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Украинская делегация отказалась идти на прием к Ягланда
27.06.2018 14:22
Украинская делегация отказалась идти на прием к Ягланда
"Украине не удалось получить ответа от Ягланда по стоимости приема и целесообразности его проведения"
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась посетить ежегодный большой прием у генерального секретаря Совета Европы Турбйорна Ягланда.
Украинская делегация отказалась идти на прием к Ягланда

"Украинская делегация отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы Ягланда и вернула приглашение. В условиях, когда из-за финансового шантаж России СЕ экономит на бумаге для документов, не очень логичным шагом устраивать роскошные принятия на сотни людей" , - отметил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

"При этом Украина, которая охотно пожертвовала 400,000 долларов на поддержку организации в сложное время, не получила ответа от Ягланда по стоимости ежегодного большого приема и целесообразности его проведения в сложных финансовых условиях", - написал Арьев.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил  за возвращение РФ в ПАСЕ  без выполнения резолюций. Если это произойдет, то украинской делегации там больше нечего делать.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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