Согласно одобренной Министерством финансов Стратегии развития ПриватБанка до 2022 года банк будет готов к выходу государства из его капитала в 2022 году, передает со ссылкой на сообщение Минфина.

“В соответствии с указанными в Стратегии показателями в 2022 году ПриватБанк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала”, — рассказали в министерстве.

Также отмечается, что суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 годы составит 81 мильярд гривен, без учета средств, которые ПриватБанк собирается вернуть через суды.

Напомним, государственный “Укргазбанк” планируют продать в 2020 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира