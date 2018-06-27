В Черном море близко побережья российского города Анапа замечен мощный водяной ветер. Пугающее природное явление удалось запечатлеть на видео

Смерч возник в море неподалеку от берега днем в субботу, 23 июня. Его засняли журналисты местного телеканала «39 канала Анапа». Видео с бушующей стихией позже разместили на YouTube-странице СМИ, передает со ссылкой на .

Очевидцы утверждают, что ветер можно было наблюдать с берега, однако он так и не подошел близко к суше.

Мощная воронка воздуха продолжала вертеться над водой на протяжении нескольких минут, однако в конце концов все же распалась.

По всей видимости, этот ветер не вызвал никаких разрушений.

Смерчем или торнадо называют атмосферный ветер, возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

По словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, смерчи являются довольно редким и непрогнозированным для явлением.

Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы.















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