|Сын Башарова подхватил инфекционное заболевание в Турции
|27.06.2018 14:30
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С появлением детей понятие счастье кардинально меняется. Для меня теперь счастье- это когда ребёнок здоровый,сытый и счастливый. Мы третью ночь без сна и вторую ночь подряд вызываем скорую...Какой-то жуткий диагноз «ложный круп»,я раньше только слышала о нем. Всё самое страшное начинается ночью: беспокойство, а затем кашель,похожий на лай, а всё потому что отёк гортани, и всё сопровождается аллергией. И как-то резко захотелось домой ,но понимаю,что там ни моря,ни солнца..И как-то в Турцию больше ездить не хочется, второй раз здесь и второй раз сильно болеем ...А всё потому что детский отель,как лагерь...куча детей,куча инфекций...Нужен всё-таки отдых поспокойнее... Всем Здоровья и добра! * #маратбашаров #марализ #мармар #беллисделюкс #когдадеткиболеютПубликация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova) 26 Июн 2018 в 3:54 PDT
Сын Марата Башарова Марсель родился в июле 2016 года. У Башарова есть также 13-летняя дочь Амели от первой жены, Елизаветы Круцко.Вторая жена Башарова, актриса Екатерина Архарова, заявляла, что муж избивал ее. Пара получила развод в марте 2015 года после десяти месяцев брака