Годовалый сын российского актера Марата Башарова, Марсель, страдает от отека гортани. Жена Башарова: Какой-то жуткий диагноз. Я раньше только слышала о нем Фото: elizavetabasharova / Instagram "Какой-то жуткий диагноз. Я раньше только слышала о нем. Все самое страшное начинается ночью: беспокойство, а затем кашель, похожий на лай, а все потому, что отек гортани, и все сопровождается аллергией. И как-то резко захотелось домой, но понимаю, что там ни моря, ни солнца... И как-то в Турцию больше ездить не хочется, второй раз здесь и второй раз сильно болеем... А все потому что детский отель, как лагерь... Куча детей, куча инфекций", – написала она. С появлением детей понятие счастье кардинально меняется. Для меня теперь счастье- это когда ребёнок здоровый,сытый и счастливый. Мы третью ночь без сна и вторую ночь подряд вызываем скорую...Какой-то жуткий диагноз «ложный круп»,я раньше только слышала о нем. Всё самое страшное начинается ночью: беспокойство, а затем кашель,похожий на лай, а всё потому что отёк гортани, и всё сопровождается аллергией. И как-то резко захотелось домой ,но понимаю,что там ни моря,ни солнца..И как-то в Турцию больше ездить не хочется, второй раз здесь и второй раз сильно болеем ...А всё потому что детский отель,как лагерь...куча детей,куча инфекций...Нужен всё-таки отдых поспокойнее... Всем Здоровья и добра! * #маратбашаров #марализ #мармар #беллисделюкс #когдадеткиболеют Публикация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova) 26 Июн 2018 в 3:54 PDT Сын Марата Башарова Марсель родился в июле 2016 года. У Башарова есть также 13-летняя дочь Амели от первой жены, Елизаветы Круцко.Вторая жена Башарова, актриса Екатерина Архарова, заявляла, что муж избивал ее. Пара получила развод в марте 2015 года после десяти месяцев брака Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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