|Студия Marvel снимет кино о ЛГБТ супергероев
|27.06.2018 14:30
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"Некоторые из уже известных сверхлюдей осуществят каминг-аут"Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что в будущих фильмах появятся супергерои ЛГБТ-супергерои.
Фото: из свободных источников
Появятся новые супергерои, которые изначально поставлены в образах представителей ЛГБТ, сообщает Bustle.
Ранее актриса фильма "Тор: Рагнарок" Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, отметила, что ее героиня - квир.
"Она бы. И так, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая восторг - играть ее!" - написала Томпсон в социальной сети.
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