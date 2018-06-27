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Студия Marvel снимет кино о ЛГБТ супергероев
27.06.2018 14:30
Студия Marvel снимет кино о ЛГБТ супергероев
"Некоторые из уже известных сверхлюдей осуществят каминг-аут"
Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что в будущих фильмах появятся супергерои ЛГБТ-супергерои.
Студия Marvel снимет кино о ЛГБТ супергероев Фото: из свободных источников

Появятся новые супергерои, которые изначально поставлены в образах представителей ЛГБТ,  сообщает Bustle.

Ранее актриса фильма "Тор: Рагнарок" Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, отметила, что ее героиня - квир.

"Она бы. И так, ее не волнует, что о ней думают мужчины. Какая восторг - играть ее!" написала Томпсон в социальной сети.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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