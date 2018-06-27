"Некоторые из уже известных сверхлюдей осуществят каминг-аут"

Появятся новые супергерои, которые изначально поставлены в образах представителей ЛГБТ, сообщает Bustle.

Ранее актриса фильма "Тор: Рагнарок" Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию, отметила, что ее героиня - квир.