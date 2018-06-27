Согласно последних опросов общественного мнения американцев, которые обнародовала CNN, у Трампа на сегодня стабильные 90% поддержки республиканских избирателей. Экономика США не была в таком отличном состоянии со времен Билла Клинтона, а безработица снизилась до 4%. С такими показателями Трамп может проводить любые непопулярные и неоднозначные решения во внешней политике.

Оппоненты президента в республиканской партии вынуждены действовать крайне осторожно в преддверии довыборов в Конгресс осенью, так как Трамп уже показал строптивым, как он может одним твитом похоронить шансы на довыборах любого недовольного.

Поэтому даже при молчаливом противодействии чиновников Госдепа и аппарата Белого дома встреча с Владимиром Путиным в середине июля все же имеет намного больше шансов состояться, чем нет. В конце концов советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон не для того летал в Москву, чтобы обсуждать ЧМ по футболу.

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Итак, встреча все же состоится. Предметом обсуждения станут условия возможного смягчения санкций против российских чиновников и олигархов, ситуация в Украине и Сирии, сотрудничество в борьбе с терроризмом. Тем не менее, уровень двусторонних отношений таков, что прорыва от встречи ожидать не стоит. И дело даже не столько во внутренней фронде со стороны истеблишмента США. Просто основы для компромисса на сегодня отсутствуют.

Трамп наверняка посвятит встрече с Путиным десяток восторженных твитов, но за этой риторикой пока не стоит перезагрузка отношений, испорченных с 2014 года и усугубленных вмешательством в американские выборы в 2016-м. На Трампе еще висит расследование спецпрокурора Боба Мюллера, результаты которого будут обнародованы в сентябре. Действовать без оглядки на них и их влияния на рейтинги республиканцев Трамп себе позволить не может.

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