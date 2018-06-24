Руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры заявил, что генпрокурор Луценко не соблюдает закон в своей деятельности и это является основанием для его отставки

Об этом Горбатюк сказал в интервью "Общественному".

"То есть там, где есть какой-то интерес чудный, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование осуществляется неэффективно без изучения дел, дела убираются. Следователи, прокуроры, и я обжалуем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше", - отметил Сергей Горбатюк.

Руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры заявил, что генпрокурор Луценко не соблюдает закон в своей деятельности и это является основанием для его отставки.

"Если сложить жалобы, которые мы писали из-за вмешательства в деятельность, я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. этих я хочу притягиваю, этих хочу не привлекает, то там есть, нет доказательств - для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, это является однозначной основанием для его отставки", - сказал руководитель департамента спецрасследований го рбатюк.

Напомним, 22 июня народный депутат Мустафа Найем заявил, что генпрокурор Юрий Луценко планирует ликвидировать Департамент специальных расследований Генпрокуратуры. Впоследствии пресс-секретарь генпрокурора заявила, что Департамент спецрасследований Генпрокуратуры намерены трансформировать в следственное управление.