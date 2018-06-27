Спикер украинского парламента Андрей Парубий надеется, Конгресс США в этом году примет резолюцию по определению Голодомора. Об этом председатель Верховной Рады Украины написал в twitter, передает

"Поблагодарил конгрессменом Питера Роскама и Дэвида Прайса, которые стали соавторами резолюции в Конгрессе, по определению Голодомора. Надеюсь, что эта резолюция будет принята Конгрессом в этом году, ведь в этом году весь мир чтит 85 годовщину Голодомора", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О национальной безопасности".

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