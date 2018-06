Об «успехах» ВКС РФ в Сирии, притягиваемых за уши, — блогер



На прошлой неделе исследовательская организация из США “Center for Naval Analysis” опубликовала анализ успешности работы ВКС в небе Сирии под названием “The Russian Air Campaign in Syria: A Preliminary Analysis”. Автором статьи стал Антон Лавров, российский аналитик, решивший честно и непредвзято оценить российскую операцию в далекой и жаркой Сирии. И вот, все бы ничего, но уже который день подряд этот доклад будоражит ура-патриотические умы гибридной соседки нашей. Дело в том, что Антон Лавров в своей работе отметил, что ВКС РФ в Сирии не только смогли успешно испытать целый комплекс вооружений, но и повысить свою эффективность благодаря первым за 30 лет действиям в реальной военный обстановке. В целом же, по его мнению, опыт, приобретенный в ходе данной операции, будет применяться и в дальнейшем. Не удивительно, что данный доклад так понравился российским ура-патриотам, ведь он, по сути, представляет собой “масляное масло”, искажающее верное представление о КПД ВКС РФ в Сирии, и вот почему. Для начала. ВКС РФ с 24.11.2015 по 07.05.2018 потеряли в Сирии 19 летательных аппаратов. Эти потери стали следствием как уничтожения с земли при помощи стрелкового оружия и ПЗРК, а так же обстрела из артиллерии по размещенным на авиабазе самолетам, так и в результате технической неисправности. И говоря о первом боевом опыте за 30 лет, Антон Лавров явно имел ввиду последний опыт ВВС СССР в Афганистане, и вполне было бы разумным сравнить эти два конфликта. И если уж так, то, невероятно, но ВКС РФ в Сирии, за два с половиной года потеряли больше техники, чем ВВС СССР за три первых года войны в Афганистане (14 единиц) или ровно столько же, сколько в 1988 – 19 единиц. Собственно, это по цифрам, и их запомнить для нас очень важно. Ведь говоря об успешности операции ВКС РФ, следует учитывать, что само понятие полноценных боевых действий в рамках конфликта, в котором у противника нет систем ПВО и даже ПЗРК на вес золота, полностью нивелируется потерями в столь благоприятных условиях. К примеру, в том же Афганистане потери ВВС СССР возросли в разы после появления у афганцев ПЗРК Stinger. Имели ли сирийские повстанцы на вооружении ПЗРК, не говоря уже о полноценных ЗРК? Нет. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . В действительности же ВКС РФ умудрились не только испортить свою статистику по потерям в стране, где им не оказывалось существенного сопротивления, но и провести операцию куда хуже, чем в том же Афганистане. Отдельно хотелось бы заметить, что знаток “Center for Naval Analysis” умышленно не коснулся конфликтов в Чечне и Грузии. К примеру, с 1999 года в Чечне потеряно было 62 летательных аппарата, из которых 51 вертолет и 11 самолетов. Вот он — конфликт с наличием у противника ПЗРК. Почему этот конфликт не был использован для сравнения, а приняты относительные 30 лет? Или война с Грузией, где за 5 дней, по версии российской стороны, было сбито 4 самолета ВВС РФ, а по версии грузинской стороны – 14 летательных аппаратов Российской Федерации. Из-за разнящихся данных и повышенной секретности, говорить о точных цифрах сложно, но даже если принимать в учет лишь минимальные потери, озвучиваемые Кремлем – один самолет в день, это реальные потери в ходе полноценного военного конфликта, когда у противника есть не только ПЗРК, но и комплексы ПВО. А потому, какой опыт получили ВКС РФ в Сирии? Опыт по уничтожению школ и больниц при полном отсутствии адекватного ответа с земли? Вряд ли стрельбу в тире по мишеням можно назвать опытом в режиме боевых действий. И удивительно, что таковой анализ был притянут за уши в столь уважаемой организации как “Center for Naval Analysis”. — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение вкс сирии пзрк что опыт Теги: аналитика