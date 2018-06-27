Процесс посещения политзаключенных в России и Украине затягивается как по линии омбудсменов двух стран, так и по линии соответствующих служб, отметил спикер Кремля Дмитрий Песков. Песков: Ситуация, действительно, складывается сложная Фото: ЕРА По словам Пескова, "ситуация, действительно, складывается сложная", при этом стороны ведут довольно напряженную работу.Спикер Кремля добавил, что "здесь совершенно по объективным причинам острый недостаток доверия у сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб".9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она встретилась с задержанными моряками крымского судна "Норд", после чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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