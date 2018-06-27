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Песков заявил, что сложности с посещением политзаключенных омбудсменами России и Украины связаны с "дефицитом доверия сторон"
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27.06.2018 14:38
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Процесс посещения политзаключенных в России и Украине затягивается
как по линии омбудсменов двух стран, так и по линии соответствующих
служб, отметил спикер Кремля Дмитрий Песков. Песков: Ситуация,
действительно, складывается сложная Фото: ЕРА По словам Пескова,
"ситуация, действительно, складывается сложная", при этом стороны
ведут довольно напряженную работу.Спикер Кремля добавил, что "здесь
совершенно по объективным причинам острый недостаток доверия у
сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования,
который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб".9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру
Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она
договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных
19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к
Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости
Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не
состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе
посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по
правам человека в РФ прибыла в Украину. Она встретилась
с задержанными моряками крымского судна "Норд", после
чего отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить
военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в
дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.
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