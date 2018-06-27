Но "антибандеровские" положение

За изменения в закон проголосовали 388 депутатов, против - 25, - сообщает TVN24 , информирует Европейская правда.

Проект изменений в закон был внесен премьером Польши Матеушем Моравецкий в Сейм в среду утром и предусматривал отмену двух статей обновленного в январе закона: статьи, предусматривающей уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений Третьего рейха и статьи, распространяет такую ​​ответственность даже на иностранцев .

Сейм Польши внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению.

Стоит отметить, что в удаленных статьях речь идет только о "публичное приписывание польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Напомним, 26 января Сейм принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти (ИНП)", который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Израильские власти раскритиковала новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетаниягу и посол Израиля в Польше Анна Азари, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, по их показания.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинский "преступными националистами".