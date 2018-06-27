Трагедия произошла около восьми часов утра. На строительной площадке в польском Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась 2:00. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, - сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.

Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работу на строительной площадке прекращено.



Как сообщал в Польше районная прокуратура в городе Сьрода-Велькопольска завершила следствие по делу против польского бизнесмена, который в январе этого года не оказал помощь больной украинке, которая у него работала, и передала дело в суд. Работодателю грозит до трех лет тюрьмы.

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