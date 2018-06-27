|Во Вроцлаве погиб строитель из Украины
|27.06.2018 14:42
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Трагедия произошла около восьми часов утра. На строительной площадке в польском Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась 2:00. Об этом сообщает со ссылкой на "Польское радио".
Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, - сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.
Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и
прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы
Государственной инспекции труда. Работу на строительной площадке
прекращено.