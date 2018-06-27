Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом относительно согласования рыночной цены на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в рамках Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене.

По словам украинского премьера, в настоящее время Украина "находится в дискуссии с МВФ" по поводу приведения цен на газ к рыночным нормам, но огромное значение имеет еще и возвращение Россией 2,5 миллиардов долларов.

"Мы сегодня в дискуссии с МВФ. Но для Украины очень важное значение имеет то, когда Российская Федерация выполнит решение Стокгольмского арбитража и вернет нам 2,5 миллиардов долларов. Это вопрос нашей экономической стабильности", - заявил Гройсман.

Как сообщал svodka.net ранее, представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что Украина обязана выполнять обещания относительно согласования цен на газ с рыночными в рамках кредитования .

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