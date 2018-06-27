|Украинская делегация во главе с Гройсманом провела на форуме в Копенгагене флешмоб в поддержку Сенцова
|27.06.2018 14:46
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https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/734564420045808
Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера.
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