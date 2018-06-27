Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал освободить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. На форуме в Копенгагене призвали освободить Сенцова Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "Призыв Сенцова к свободе должен консолидировать наши усилия. Борьба наших граждан, которые стали заложниками в России, – это борьба за демократию. Призываю еще раз: "Свободу Олегу Сенцову!" – заявил Гройсман.К флешмобу, в частности, присоединились министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и глава МИД Канады Христя Фриланд, а также посол Канады в Украине Роман Ващук. https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/734564420045808 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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