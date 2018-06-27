У бійців Збройних сил України, які воюють на Донбасі, спостерігається нестача сучасного озброєння. Деякі зразки були випущені ще за часів СРСР. Чому і досі існує така проблема?

Абсолютно вірно. І треба розуміти, що навіть за той проміжок часу, який минув з початку агресії, і усвідомлюючи стан озброєння і військової техніки, який у нас був на 1 квітня 2014 року, можна з впевненістю сказати, що дійсно у нас не вистачає новітніх зразків озброєння і військової техніки. Це сталося внаслідок переважно об’єктивних причин, а саме — відсутності державної політики щодо відновлення озброєння.

Озброєння і військова техніка коштують дуже великих грошей. Тому сказати, що ми вже за 4 роки спроможні покрити їх дефіцит і на фронті, і в тилу було би категорично невірно. Це по-перше.

По-друге, треба розуміти, що сучасне озброєння і військова техніка є поняттям надзвичайно відносним. Для нас, наприклад, «Джавеліни», які надійшли до Збройних сил України, є новою і надсучасною технікою, яка такою не є для Сполучених Штатів Америки. Ми, на жаль, продовжуємо удосконалювати і модернізувати зразки техніки, яка була розроблена ще у радянські часи. Тому назвати їх сучасними зразками апріорі неможливо.

Якщо ми говоримо про кількість озброєння і військової техніки, які є на передовій, тут треба бути дуже обережним. Тому що насиченість озброєнням, технікою і боєприпасами на сьогоднішній день значно і якісно вища, ніж та, яка була на початок агресії. І ми маємо ще широке поле для удосконалення і будемо продовжувати насичувати наш передній край, наші Збройні сили наявними засобами ураження. Наскільки вони будуть сучасними, залежить перш за все від можливості держави забезпечувати фінансування розробки, впровадження і надсилання у війська різних видів озброєння і військової техніки.

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Тому драматизувати тут не треба. Є реалії життя, які говорять про те, що нам потрібно, коли і як нам потрібно. І ми над цим працюємо. Я не бачу у цьому великої трагедії, тим більше ми не можемо з цього робити велику сенсацію.

Якої сучасної техніки не вистачає?

Все залежить від того, що розуміти під сучасною технікою. Якщо я скажу, що у нас відсутні системи Стелс, то їх у нас немає апріорі, тому що їх немає на озброєнні дуже багатьох країн-членів НАТО в тому числі.

Важко сказати, якого озброєння і військової техніки не вистачає, тому що наявність тої чи іншої одиниці або виду залежить від завдань, які ставляться перед військами у конкретний період.

Ми продовжуємо зараз насичувати війська авіаційною технікою. У нас є великі проблеми із забезпеченням Військово-морських сил новітніми кораблями і катерами. У таких стратегічних масштабах цього нам не вистачає.

Щодо укомплектованості сухопутних військ, то вона за умовчанням значно вища, тому що саме сухопутні війська виконують основний об’єм завдань по вогневому ураженню і протидії військовій агресії. Тому там більша насиченість технікою, але ми не маємо укомплектованості частинами 100%. Ми тішимося, якщо ми маємо від 75% до 90% укомплектованості технікою, що в принципі відповідає міжнародним стандартам і іншим потребам.

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