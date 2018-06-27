Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал создание небольшой группы Высокого уровня, куда бы вошли представители правительств и экспертной среды, для оценки программы реформ и инструментов изменений в Украине. Об этом глава правительства сказал на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, передает со ссылкой на “Правительственный портал”.

"Надеюсь, что вскоре будет создана группа, с которой мы определим - что имеем сегодня, что будет через год и как построить долгосрочную стратегию успеха. Мы можем обеспечить общий успех. Для этого надо реальные усилия - не только в выступлениях, но и в действиях", - подчеркнул Гройсман.

Украинский премьер отметил, что хотел бы поощрить партнеров, чтобы конкретными объединенными усилиями ускорить процесс реформ.

Напомним, Владимир Гройсман назвал 5 приоритетов правительства: реформа образования, медицины, приватизация, реформа пенсионной системы и вопросы земли. По его словам, 4 из 5 этих реформ уже запущены, а по пятой (земельной, - ред.) продолжаются коммуникации с обществом.

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