Псевдопатриотический угар от аннексии Крыма в Российской Федерации выветрился.

Об этом "" заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович, передает .

По его словам, это стало одной из причин того, что российские пропагандистские телеканалы все реже обращаются к темам Крыма и войны на Донбассе.

Так, россиян накрыла суровая действительность того, что произошло за последние четыре года, включая экономические, финансовые и политические последствия, которые многие не в состоянии понимать и анализировать в качестве элементарных причинно-следственных связей.

В то же время он Рабинович добавил, что для российского населения никакая тема не может стать токсичной: оно повторяет то, что говорит телевизор.

"Поэтому само по себе население пока что не в состоянии формировать общественное мнение. К сожалению, в России нет СМИ - есть только средства массовой пропаганды и агитации. Вероятнее только, было принято решение постепенно замять темы Крыма и Донбасса", - подытожил он.

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