Проект "Северный поток-2" может оказаться убыточным, если Соединенные Штаты Америки наложат на газопровод санкции. Такое заявление сделал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, пишет DW .

По словам чиновника, технически у противников строительства Северного потока-2 "нет шансов".

Также Хармс отметил, что "трубопровод будет построен в любом случае", так как, даже если Дания не разрешит строительство в ее территориальных водах, есть путь "в обход". Однако, по его словам, могут возникнуть проблемы с эксплуатацией и продажей газа.

"Если американцы все же введут санкции на "Северный поток-2", участие западных партнеров окажется крайне рискованным", - заявил Хармс.

Вместе с тем он напомнил, что Штаты могут ввести ограничительные меры в отношении "Северного потока-2" на основании принятого в прошлом году закона.

"В таком случае теряется экономический смысл проекта. Поэтому, к сожалению, этот проект до сих пор под вопросом", - резюмировал Хармс.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Польша призвала Европейский союз ускорить работу над правилами, которые должны усложнить строительство газопровода "Северный поток-2" .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира