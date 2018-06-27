|Сейм Польши оставил "антибандеровские" положения в силе в законе об Институте национальной памяти
|27.06.2018 14:54
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Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.
Об этом сообщает TVN24.
За изменения в закон проголосовали 388 депутатов, против - 25.
Проект изменений в закон был внесен премьером Польши Матеушем Моравецким в Сейм в среду утром и предусматривал отмену двух статей обновленного в январе закона: статьи, предусматривающей уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений Третьего рейха и статьи, распространяющие такую ответственность даже на иностранцев.
Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который между прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются "Украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".
Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.
США осудили решение президента Польши подписать закон, отметив, что он негативно влияет на свободу слова и научные исследования.