28 июня синоптики прогнозируют в западных, северных и центральных областях Украины сильные дожди. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Синоптики прогнозируют дожди и град на 28 июня Фото: ЕРА "В Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с, в западных, северных и центральных областях кое-где сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и кое-где Закарпатской областях очень сильный дождь)", – говорится в сообщении.Температура воздуха ночью составит +14...+20°, на юге и востоке до +22°. Днем воздух прогреется до +25...+30°, на востоке до +35°.В Киеве 28 июня ночью прогнозируют +18...+20°, днем – +27...+29°. Синоптики прогнозируют дожди. Скриншот: meteo.gov.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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