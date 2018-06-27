28 июня синоптики прогнозируют в западных, северных и центральных
областях Украины сильные дожди. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Синоптики прогнозируют дожди и град на 28 июня
Фото: ЕРА "В Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах
град и шквалы 15–20 м/с, в западных, северных и центральных
областях кое-где сильные дожди (ночью во Львовской,
Ивано-Франковской, Черновицкой и кое-где Закарпатской областях
очень сильный дождь)", – говорится в сообщении.Температура
воздуха ночью составит +14...+20°, на юге и востоке до +22°. Днем
воздух прогреется до +25...+30°, на востоке до +35°.В Киеве 28 июня
ночью прогнозируют +18...+20°, днем – +27...+29°. Синоптики
прогнозируют дожди.
Скриншот: meteo.gov.ua
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