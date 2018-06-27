В среду, 27 июня, принц Уильям встретился с певицей Неттой Барзилай в Израиле, которая в этом году принесла победу своей стране на песенном конкурсе Евровидение, сообщает 24 .

Стоит отметить, что фотографии со встречи герцога с певицей были обнародованы в Twitter Кенсингтонского дворца.

По данным источника, принц Уильям и Нетта прогулялись по бульвару Ротшильда и приятно беседовали.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям совершил первый исторический визит в Израиль и палестинские территории.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с победительницей международного песенного конкурса "Евровидение" 2018 года Неттой Барзилай исполнил "танец курицы" , являющийся элементом номера исполнительницы, который прославил ее на весь мир.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира