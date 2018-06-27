|Верховный суд разъяснил антикоррупционные обязанности прокурора
|27.06.2018 15:05
|
высший Суд признал право прокурора на внесение представления об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает
“Специально уполномоченные субъекты, к которым согласно Закону Украины” О предотвращении коррупции“ (далее — Закон) относятся органы прокуратуры, наделенные правом инициировать проведение служебного расследования с целью установления причин и условий, способствовавших совершению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, или невыполнение требований этого Закона другим способом”, - говорится в постановлении суда.
Статистические данные свидетельствуют, что за 2017-2018 годы на выполнение ст. 65 Закона прокурорами внесено 4663 представления. По результатам их рассмотрения нарушения Закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 1213 лиц, уволены 58. По инициативе прокуроров отменено 17 решений (актов), принятых в результате коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.
Право прокурора как умышленно уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции на внесение таких представлений подтверждено постановлением коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда от 6 июня 2018 года по делу № 817/3214/15 по иску гражданина к региональной и местной прокуратуры.
Ранее вопрос о утверждения нормы об апелляции в законе о АКС вызвала немалую дискуссию.