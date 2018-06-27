высший Суд признал право прокурора на внесение представления об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает

“Специально уполномоченные субъекты, к которым согласно Закону Украины” О предотвращении коррупции“ (далее — Закон) относятся органы прокуратуры, наделенные правом инициировать проведение служебного расследования с целью установления причин и условий, способствовавших совершению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, или невыполнение требований этого Закона другим способом”, - говорится в постановлении суда.

Статистические данные свидетельствуют, что за 2017-2018 годы на выполнение ст. 65 Закона прокурорами внесено 4663 представления. По результатам их рассмотрения нарушения Закона устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 1213 лиц, уволены 58. По инициативе прокуроров отменено 17 решений (актов), принятых в результате коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Право прокурора как умышленно уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции на внесение таких представлений подтверждено постановлением коллегии судей Кассационного административного суда Верховного Суда от 6 июня 2018 года по делу № 817/3214/15 по иску гражданина к региональной и местной прокуратуры.





Так, региональная прокуратура направила начальнику Главного территориального управления юстиции области представление местной прокуратуры в порядке ч. 3 ст. 65 Закона о назначении и проведении служебного расследования по факту нарушения должностным лицом этого учреждения требований антикоррупционного законодательства.



Основанием для внесения представления было то, что чиновник, будучи государственным служащим, занимал должность руководителя частного предприятия.



Указанный гражданин обратился в суд и в исковом заявлении просил суд признать такие действия органов прокуратуры неправомерными и отменить представление. В обоснование исковых требований он отметил, что обстоятельством, которое должно предшествовать внесению соответствующего представления, является установление факта совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, поскольку целью представления является выявление причин и условий его совершения.



По результатам анализа требований антикоррупционного законодательства и обстоятельств дела суд пришел к выводу о том, что оспариваемое представление прокурора является таким, которые внесены с соблюдением требований Закона.

Ранее вопрос о утверждения нормы об апелляции в законе о АКС вызвала немалую дискуссию.

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