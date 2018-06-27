Сейм Польши внес поправки к скандальному закону об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений немецких фашистов во время Второй мировой войны.

Как сообщает TVN 24, проект изменений в закон был внесен премьером Польши Матеушем Моравецьким в Сейм в среду утром. Его поддержали 388 депутатов, 25 — проголосовали против.

«Уголовная ответственность никогда не была самоцелью для нас. Это был лишь инструмент борьбы за историческую правду. Сегодня ясно, что эффективная защита также возможна с помощью других средств и действий, которые наше правительство приняло в последние месяцы», — подчеркнул глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик.

Стоит отметить, что так называемые «антибандеровские» статьи в законе об институте национальной памяти до сих пор в силе.

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