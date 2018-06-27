В России арестовали майора Министерства внутренних дел Украины в отставке, адвоката Игоря Кияшко по подозрению в контрабанде и шпионаже.

По данным "", задержали украинца 11 апреля в Нижнем Новгороде. Он проходил по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей. Позже Кияшко обвинили в сборе информации о ракетных комплексах С-400, передает .

Его жена Марина рассказала, что 11 апреля Кияшко позвонил ей из города Лубны Полтавской области с неизвестного номера. Он уехал за два дня до этого в Нижний Новгород, после чего перестал выходить на связь.

По ее словам, украинец поехал в Россию за стафилококковым бактериофагом, потому что у их трехлетнего сына случился рецидив золотистого стафилококка.

"Это средство, которое нужно везти в специальном холодильнике — бактерии поедают золотистый стафилококк. У нас они есть в Украине, левым образом завозят их, но они уже не настолько живые и не помогают", — пояснила она.

Женщине в середине мая пришло письмо из . Замначальника следственного отдела нижегородского управления спецслужбы Михаил Шадрин сообщил, что Кияшко подозревают в подготовке к контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Российские спецслужбы заподозрили украинца в попытке вывезти контрабандой рабочие лопатки для производства авиационных двигателей.

Через два дня после задержания украинца арестовали. А еще два дня спустя суд удовлетворил ходатайство об обыске у Кияшко — в гостинице "Приют", где он остановился.

Летом его жена подписала соглашение на разовое посещение с адвокатом. По мнению юриста, после этого следователи впопыхах стали готовить Кияшко новое обвинение.

19 июня украинцу выдвинули новые обвинения - в шпионаже по заданию . В заявили, что Кияшко хотел купить у жителя Нижегородской области копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС) 92Н6А, которая используется на зенитно-ракетных комплексах С-400.

Адвокат украинца рассказал, что Кияшко признал вину в подготовке к контрабанде, но обвинения в шпионаже категорически отвергает. Украинец заверил, что секретные документы подбросили при задержании.

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