|Куприй потребовал расследовать торговлю депутата Рыбалки в Крыму
|24.06.2018 15:28
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Народный депутат Виталий Куприй обратился в правоохранительные органы Украины с депутатским запросом.
Политик потребовал расследовать факты торговли в оккупированном Крыму со стороны компаний, аффилированных с нардепом Сергеем Рыбалкой.
Как указано в запросе, о фактах торговли снэками производства
компаний Рыбалки сообщила гражданка Ирина Фарионова. Ее обращение к
Куприю и стало снование для подготовки депутатского запроса.
Напомним, ранее Куприй уже обращался в СБУ касательно бизнеса нардепа Рыбалки.
Тогда он требовал расследовать факты финансирования терроризма со стороны бизнеса радикального политика. Кроме этого, Куприй просил ввести санкции в отношении компаний Рыбалки, которые продавали свою продукцию на территории самопровозглашенной «ЛНР».
Напомним также, что за торговлю с ОРДЛО одного из топ-менеджеров Рыбалки уже осудил Заречный суд г. Сум. Обвинительный приговор был вынесен Юрию Джабраилову в конце марта текущего года.