Правоохранители считают, что женщина собирала ягоды в чернобыльском
лесу на продажу. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Полиция оштрафовала нарушителей Фото: ЕРА 10 кг лесных ягод
изъяли и направили на экспертизу, чтобы определить уровень
радиации.Правоохранители предполагают, что чернику женщина
собиралась продать."В этот же день близко отселенного поселка
городского типа Полесское правоохранители обнаружили 43-летнего
мужчину, который собирал металлолом черного металла. По данным
фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст.
267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности)
Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит от немалого штрафа
до трех лет лишения свободы", – пояснили в
полиции.Правоохранители добавили, что на днях задержали двух
19-летних сталкеров из столицы и Киевской области. Их также
оштрафовали.
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