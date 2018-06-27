Правоохранители считают, что женщина собирала ягоды в чернобыльском лесу на продажу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Полиция оштрафовала нарушителей Фото: ЕРА 10 кг лесных ягод изъяли и направили на экспертизу, чтобы определить уровень радиации.Правоохранители предполагают, что чернику женщина собиралась продать."В этот же день близко отселенного поселка городского типа Полесское правоохранители обнаружили 43-летнего мужчину, который собирал металлолом черного металла. По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 267-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозит от немалого штрафа до трех лет лишения свободы", – пояснили в полиции.Правоохранители добавили, что на днях задержали двух 19-летних сталкеров из столицы и Киевской области. Их также оштрафовали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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