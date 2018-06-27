В работе мессенджера Telegram произошел сбой по всему миру. Об этом сообщает со ссылкой на Down Detector.

Так, проблемы с доступом к мессенджеру наблюдаются в Великобритании, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Польше, Сирии, Латвии, Москве, Украине, Узбекистане, Молдавии, Израиле, Турции, Швеции, Саудовской Аравии.

Напомним, 12 июня в работе социальной сети Instagram произошел сбой по всему миру. Пользователи видели сообщение “5xx Server Error”. Сообщения о проблемах в работе начали поступать после 18.00. По состоянию на 21.45 — количество отчетов о сбоях значительно уменьшилось. По информации DownDetector, проблемы работы Instagram фиксировали и в Украине, а именно в Киеве и Николаеве.

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