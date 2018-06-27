|Даша Астафьева покорила фанатов откровенным видео
|27.06.2018 15:15
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Известная украинская певица Даша Астафьева опубликовала видеозапись со своего концерта, котрый вызвал восторг в соцсетях, сообщает РБК-Украина.
Знаменитось расзместила видео на своей странице в Instagram.
"Поймет все, кто был на концерте в субботу", - подписала публикацию Астафьева.
На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд.
Стоит отметить, что в зале поклонники артистки стали снимать эпатажное действие на телефоны.
Как сообщал svodka.net, солистка группы NikitA, украинская модель и актриса Даша Астафьева обнародовала фотографии, на которых шокировала своих поклонников новым образом.
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