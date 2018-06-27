Известная украинская певица Даша Астафьева опубликовала видеозапись со своего концерта, котрый вызвал восторг в соцсетях, сообщает РБК-Украина. Знаменитось расзместила видео на своей странице в Instagram. "Поймет все, кто был на концерте в субботу", - подписала публикацию Астафьева. На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд. Стоит отметить, что в зале поклонники артистки стали снимать эпатажное действие на телефоны. Как сообщал svodka.net, солистка группы NikitA, украинская модель и актриса Даша Астафьева обнародовала фотографии, на которых шокировала своих поклонников новым образом . Поймут все, кто был на концерте в субботу... #ненормативнаялексика



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