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Даша Астафьева покорила фанатов откровенным видео
27.06.2018 15:15

Известная украинская певица Даша Астафьева опубликовала видеозапись со своего концерта, котрый вызвал восторг в соцсетях, сообщает РБК-Украина.

Знаменитось расзместила видео на своей странице в Instagram.

"Поймет все, кто был на концерте в субботу", - подписала публикацию Астафьева.

На кадрах видно, как звезда целуется с двумя девушками на сцене подряд.

Стоит отметить, что в зале поклонники артистки стали снимать эпатажное действие на телефоны.

Как сообщал svodka.net, солистка группы NikitA, украинская модель и актриса Даша Астафьева обнародовала фотографии, на которых шокировала своих поклонников новым образом.

Поймут все, кто был на концерте в субботу... #ненормативнаялексика
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