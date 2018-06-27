Украина подала требование в Европейский суд по правам человека по поводу состояния здоровья политзаключенного Олега Сенцова и разрешения на его посещение украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина. Сенцов голодает с 14 мая Фото: radiosvoboda.org "Европейский суд по правам человека имеет полномочия по 39 статье давать государствам указания по поводу каких-то действий, которые они должны совершить прямо сейчас, чтобы обеспечить рассмотрение того или иного дела в самом Европейском суде по правам человека. И это то, что происходит в отношении Сенцова. Сенцов обратился с помощью своих адвокатов в Европейский суд, и запросил соответствующие требования по 39-му правилу. ЕСПЧ решил не применять прямо сейчас 39-е правило, он применил другое, 54-е правило, в котором запросил информацию у государства Россия по поводу состояния здоровья Сенцова", – сказал Лищина.Он добавил, что Украина в его лице "подала свой отдельный требование по 39-му правилу"."В нем мы тоже требуем представить информацию о состоянии здоровья, а также предоставить дозволение украинскому Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой на доступ к Сенцову, как обещала российская власть. Сейчас мы ожидаем от Европейского суда кларификации этого вопроса", – продолжил замглавы министерства юстиции.Отвечая на вопрос, почему Денисова до сих пор не может встретиться с Сенцовым, несмотря на договоренности с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, Лищина сказал: "Это стандартная российская игра"."Вроде как на что-то согласиться, а потом сделать так, чтобы тебя уговаривали сделать то, на что ты уже согласился. Естественно, никакой специальной процедуры посещения омбудсменом любой страны заключенных нет. Есть процедуры посещения нашим омбудсменом украинских тюрем и российским – российских тюрем… Есть общая договоренность между президентами… Но начались какие-то условия со стороны Российской Федерации… Если бы была политическая воля со стороны Российской Федерации, никаких вопросов вообще бы не было, все было бы сделано в течение часов. Но вот такая игра в прятки", – добавил Лищина.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве. Ей не предоставили свидания.Денисова говорила, что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине, пока украинского омбудсмена не допустят к украинским политзаключенным в России.Лищина сообщил 26 июня, что Европейский суд по правам человека не дал украинской стороне прямого ответа о предоставлении допуска Денисовой к Сенцову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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