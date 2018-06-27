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Замминистра юстиции о посещении Сенцова: Была бы политическая воля со стороны Российской Федерации, все сделали бы в течение часов
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27.06.2018 15:17
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Украина подала требование в Европейский суд по правам человека по
поводу состояния здоровья политзаключенного Олега Сенцова и
разрешения на его посещение украинским омбудсменом Людмилой
Денисовой, заявил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.
Сенцов голодает с 14 мая Фото: radiosvoboda.org "Европейский суд по
правам человека имеет полномочия по 39 статье давать государствам
указания по поводу каких-то действий, которые они должны совершить
прямо сейчас, чтобы обеспечить рассмотрение того или иного дела в
самом Европейском суде по правам человека. И это то, что происходит
в отношении Сенцова. Сенцов обратился с помощью своих адвокатов в
Европейский суд, и запросил соответствующие требования по 39-му
правилу. ЕСПЧ решил не применять прямо сейчас 39-е правило, он
применил другое, 54-е правило, в котором запросил информацию у
государства Россия по поводу состояния здоровья Сенцова", –
сказал Лищина.Он добавил, что Украина в его лице "подала свой
отдельный требование по 39-му правилу"."В нем мы тоже требуем
представить информацию о состоянии здоровья, а также предоставить
дозволение украинскому Уполномоченному Верховной Рады по
правам человека Людмиле Денисовой на доступ к Сенцову, как обещала
российская власть. Сейчас мы ожидаем от Европейского суда
кларификации этого вопроса", – продолжил замглавы
министерства юстиции.Отвечая на вопрос, почему Денисова
до сих пор не может встретиться с Сенцовым, несмотря на
договоренности с российским омбудсменом Татьяной Москальковой,
Лищина сказал: "Это стандартная российская игра"."Вроде как на
что-то согласиться, а потом сделать так, чтобы тебя уговаривали
сделать то, на что ты уже согласился. Естественно, никакой
специальной процедуры посещения омбудсменом любой страны
заключенных нет. Есть процедуры посещения нашим омбудсменом
украинских тюрем и российским – российских тюрем… Есть общая
договоренность между президентами… Но начались какие-то условия со
стороны Российской Федерации… Если бы была политическая воля со
стороны Российской Федерации, никаких вопросов вообще бы не было,
все было бы сделано в течение часов. Но вот такая игра в
прятки", – добавил Лищина.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил. ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить
голодовку. Украинский режиссер от предложения отказался.9
июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с
президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
Денисова отправилась в Россию. За время пребывания в РФ ей не
удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15
июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру
Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она
договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных
19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к
Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости
Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не
состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовой вместе
посетить Вышинского, а потом Сенцова.26 июня уполномоченный по
правам человека в РФ прибыла в Украину. Она отправилась в
Лукьяновское СИЗО с намерениями посетить военнослужащего
Максима Одинцова, которого в Украине обвиняют в дезертирстве.
Ей не предоставили свидания.Денисова говорила,
что Москалькову не пустят к российским заключенным в Украине,
пока украинского омбудсмена не допустят к украинским
политзаключенным в России.Лищина сообщил 26 июня,
что Европейский суд по правам человека не дал украинской
стороне прямого ответа о предоставлении допуска Денисовой к
Сенцову.
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