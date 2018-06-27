Правоохранители устанавливать их места проживания

Об этом 27 июня во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-центр МВД.

По его словам, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны.

Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные будут принимать ряд мер для установления мест проживания и временного пребывания лиц цыганской национальности, а также их транзит государством.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, что инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - отметил глава Нацполиции.

Кроме того, Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеет признаки нарушения равноправия человека, безотлагательно их создать и отчитаться о выполнении.

Напомним, 23 июня ночью в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживали граждане цыганской национальности . Один человек погиб. Полицейские задержали семерых ребят в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к совершению преступления, а также 20-летнего организатора нападения.

По факту было открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей - лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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