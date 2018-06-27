Легенда украинской эстрады, певица София , которой недавно исполнилось 70 лет, всегда просит у организаторов своих концертов курицу.

Об этом пишет российское издание , передает

Отмечается, что у артистки простой райдер, но она всегда просит свежезапеченную курицу, купленную на местном рынке, и десяток яиц в номер отеля.

"У нас было очень много смешных историй, связанных с этим пунктом райдера, – рассказал изданию директор Сергей . – Принимающая сторона старательно соблюдает наши требования, в гостинице артистку ждет готовая птица. Но София Михайловна не всегда успевает ее съесть, следовательно забирает остатки с собой. А в следующем городе тура ее "встречает"... еще одна целая курица! Дню к третьему курицей начинает питаться половина коллектива, потому что как человек советской закалки ничего не выбрасывает. А что, зато сытно и диетично – все довольны!"

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