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Более 150 украинцев удерживают в Греции за перевозку нелегальных мигрантов - МИД Украины
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27.06.2018 15:25
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Украина и Греция договорилась о подписании договора, с помощью
которого домой смогут вернуться 20 украинских моряков, сказал
заместитель директора департамента консульской службы Министерства
иностранных дел Украины Василий Кирилич. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Более 150 украинских моряков в
Греции обвиняют в перевозке мигрантов Фото: ЕРА ( архив) "Мы вели
переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором
Греции. Отдельный блок во время переговоров составили проблемные
вопросы защиты прав граждан Украины, которых удерживают в Греции за
перевозку нелегальных мигрантов. Таких только более 150
человек", – сказал он.Кирилич отметил, что стороны планируют
создать двухсторонний договор, согласно которому, в первую
очередь, речь идет о возвращении более 20 человек, которые
были осуждены за перевозку нелегалов, затем были условно
освобождены, но не могут покинуть Грецию."Греческая сторона тоже
понимает необходимость решения этого вопроса – предоставления
разрешения условно освобожденным вернуться в Украину", –
сказал Кирилич.Он подчеркнул, что на подготовку соответствующего
договора надо не менее полугода.Вместе с тем Украина с Грецией уже
достигли определенных договоренностей относительно разрешения
гражданам Украины, членам экипажа судна "Mekong Spirit" вернуться
на родину."Речь идет о 17 украинцах, которые уже год находятся на
этом судне", – подытожил Кирилич.
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