Украина и Греция договорилась о подписании договора, с помощью которого домой смогут вернуться 20 украинских моряков, сказал заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Более 150 украинских моряков в Греции обвиняют в перевозке мигрантов Фото: ЕРА ( архив) "Мы вели переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции. Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которых удерживают в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких только более 150 человек", – сказал он.Кирилич отметил, что стороны планируют создать двухсторонний договор, согласно которому, в первую очередь, речь идет о возвращении более 20 человек, которые были осуждены за перевозку нелегалов, затем были условно освобождены, но не могут покинуть Грецию."Греческая сторона тоже понимает необходимость решения этого вопроса – предоставления разрешения условно освобожденным вернуться в Украину", – сказал Кирилич.Он подчеркнул, что на подготовку соответствующего договора надо не менее полугода.Вместе с тем Украина с Грецией уже достигли определенных договоренностей относительно разрешения гражданам Украины, членам экипажа судна "Mekong Spirit" вернуться на родину."Речь идет о 17 украинцах, которые уже год находятся на этом судне", – подытожил Кирилич. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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