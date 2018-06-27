Убийца несколько дней прятал тело женщины под ковриком

Суд выяснил , что мужчина убил хозяйку дома, с которой жил около 10 лет. Обвиняемый свою вину признал.

Мужчина рассказал, что в день убийства он собирался ехать в город Долина, чтобы приобрести зерно для домашнего скота. Взял тележку и поставил ее на кухне, однако сразу поехать не смог, поскольку пошел снег, и женщина предложила ему некоторое время подождать, пока пройдет непогода. Они вместе сели пить чай на кухне.

В это время по радио шла передача о Надежде Савченко. Человек высказал свое мнение по этому поводу указав, что Савченко не вызывает у него доверие.

"После этого между ними возник спор, в ходе которого потерпевшая начала его обвинять в отсутствии у него патриотизма, назвав его "москаль" и указывая о том, что его мама является русской по национальности. Во время этой ссоры женщина плюнула ему в лицо и пошла в направлении окна комнаты. Возмутившись этим он подошел сзади к ней и ударил рукой в область шеи, от чего потерпевшая упала лицом вниз. После этого он сел сверху на нее, взял с тележки веревку и набросил ей на шею и начал сжимать. Намерения лишить жизни потерпевшей он не имел, пытался просто ее "подавить" , - отмечается в судебном приговоре.

Когда мужчина понял, что женщина не подает признаков жизни, начал делать ей искусственное дыхание, однако это не дало результатов. Он взял умершей на руки, вынес в отдельную комнату и накрыл ковриком. Скорую медицинскую помощь человек не вызывал, поскольку, как отмечается, уже знал, что потерпевшая мертва.

Через несколько дней в дом пришла знакомая пострадавшей. Мужчина сказал, что телефон женщины неисправен, а сама она поехала в больницу в Ивано-Франковск.

Впоследствии к дому пришли работники полиции и обнаружили труп.

Обвиняемый, как установил суд, по образованию - медик, работал врачом-терапевтом, знал, что у женщины есть проблемы со здоровьем и то, что совершенное им может привести к смерти.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.