Вчера, 26 июня, нетрезвый 27-летний житель города Корец на велосипеде врезался в автомобиль "Toyota Priys" группы реагирования местного отделения полиции, который не заметил на обочине. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

"Около 23:00 инспекторы сектора реагирования несли службу на улице Киевская. В это время в припаркованный служебный автомобиль с включенными проблесковыми маячками врезался велосипедист. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения двери и фары. Драгер при обследовании показал 2,5 промилле", - говорится в сообщении.

На жителя Кореца составили административные протоколы по статьям 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 127 (нарушение правил дорожного движения велосипедистами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, в районе с. Солонцы Алешковского района произошло смертельное ДТП: на автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии три человека погибли.

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