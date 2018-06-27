В понедельник, 25 июня, в Кропивницком сбили военного 42-го отдельного батальона территориальной обороны и бросили на дороге, из-за чего парень несколько часов пролежал под палящим солнцем.

Об этом рассказала на своей странице в сестра Надежды Савченко, Вера, передает .

"На выезде из Кропивницкого сбили военнослужащего 42-й отдельного батальона территориальной обороны. Парень в сознании. Назвал имя, фамилия, г.р. Сказал, что лежит уже часа 4. Полиция была, два молодых офицера оттащили с проезжей части и поехали ... Мы вызвали скорую. Ждем! И полицию тоже .... Высшая ценность жизни человека?" – написала она.

Вскоре молодого военного забрала скорая помощь. А на место ЧП снова прибыла полиция.

"Оттащили и поехали ... И Украина хочет в Европу?! Как можно бросить сбитого человека на асфальте и поехать?! В Германии в таком случае приедет скорая, пожарная и полиция. И в таком случае ни одна из них не покинет место аварии, пока человеку ничто не будет угрожать, пока он не будет госпитализирован! Украина все больше катится вниз и по моральным принципам тоже. Просто не в силах уже все пропускать через ум, можно сойти с ума! Что эти *уки сделали с жизнью в Украине, с моралью в обществе! Просто не подлежит анализу! Жизнь человека ничего не стоит. В цивилизованных странах жизни мухи стоит больше, чем жизнь человека в Украине!" - прокомментировали случившееся в соцсетях.

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