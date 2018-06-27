Счета компании "Укргазпетролеум" были арестованы в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства и легализации средств, приобретенных преступным путем. Спустя месяц арест со счетов был снят. Это произошло после того, как руководство компании вместе с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко подарили СБУ квартиры в строящейся многоэтажке, говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом". | Директор компании "Укргазпетролеум" Виктор Журавлев отказался отвечать на вопросы журналистов Скриншот: BIHUS info / YouTube В расследовании говорится, что счета "Укргазпетролеума" были арестованы в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства и легализации средств, приобретенных преступным путем. В производстве также фигурируют компании "Нефтепродукт Трейдинг" и "НП-Трейдинг", которые, по версии журналистов, имеют отношение к беглому украинскому бизнесмену Курченко.Спустя день после наложения ареста благотворительный фонд "Развитие" выиграл конкурс на определение победителя строительства жилья для Управления СБУ в Закарпатье. Авторы расследования отмечают, что фонд создала общественная организация, основанная экс-топ-менеджерами Курченко Александром Динником (находится в розыске) и Андреем Гаркушей, а также директором "Укргазпетролеума" Виктором Журавлевым. В результате, благотворительный фонд принял решение подарить СБУ 38 из 48 квартир в доме.Спустя месяц после выигранного конкурса на строительство многоквартирного дома Журавлев попытался в суде отменить арест счетов компании. Во время заседания следователь СБУ заявил, что арест со счетов фирмы можно снять.В беседе с журналистами программы “Наші гроші з Денисом Бігусом” Журавлев представился человеком по фамилии Петров, а услышав вопрос о его благотворительный фонд начал избегать общения с журналистами.В расследовании говорится, что в протоколе заседания, опубликованного на сайте СБУ, говорится, что фонд "Развитие" решил подарить государству 100% здания. Из 48 квартир – 79% от общей площади должны быть переданы управлению Службы безопасности Украины в Закарпатской области. На сайте фонда говорится, что еще 21% квартир фонд вручит военным ВСУ.ВИДЕО Видео: BIHUS info / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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