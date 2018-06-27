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"Наші гроші": СБУ отказалась арестовывать счета фирмы, подарившей службе 38 квартир в новом доме
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27.06.2018 15:33
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Счета компании "Укргазпетролеум" были арестованы в рамках
уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов,
фиктивного предпринимательства и легализации средств, приобретенных
преступным путем. Спустя месяц арест со счетов был снят. Это
произошло после того, как руководство компании вместе с беглым
украинским бизнесменом Сергеем Курченко подарили СБУ квартиры в
строящейся многоэтажке, говорится в расследовании программы "Наші
гроші з Денисом Бігусом". | Директор компании
"Укргазпетролеум" Виктор Журавлев отказался отвечать на вопросы
журналистов Скриншот: BIHUS info / YouTube В расследовании
говорится, что счета "Укргазпетролеума" были арестованы в рамках
уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов,
фиктивного предпринимательства и легализации средств, приобретенных
преступным путем. В производстве также фигурируют компании
"Нефтепродукт Трейдинг" и "НП-Трейдинг", которые, по версии
журналистов, имеют отношение к беглому украинскому бизнесмену
Курченко.Спустя день после наложения ареста благотворительный фонд
"Развитие" выиграл конкурс на определение победителя строительства
жилья для Управления СБУ в Закарпатье. Авторы расследования
отмечают, что фонд создала общественная организация, основанная
экс-топ-менеджерами Курченко Александром Динником (находится в
розыске) и Андреем Гаркушей, а также директором "Укргазпетролеума"
Виктором Журавлевым. В результате, благотворительный фонд принял
решение подарить СБУ 38 из 48 квартир в доме.Спустя месяц после
выигранного конкурса на строительство многоквартирного дома
Журавлев попытался в суде отменить арест счетов компании. Во время
заседания следователь СБУ заявил, что арест со счетов фирмы можно
снять.В беседе с журналистами программы “Наші гроші з Денисом
Бігусом” Журавлев представился человеком по фамилии Петров, а
услышав вопрос о его благотворительный фонд начал избегать общения
с журналистами.В расследовании говорится, что в протоколе
заседания, опубликованного на сайте СБУ, говорится, что фонд
"Развитие" решил подарить государству 100% здания. Из 48 квартир –
79% от общей площади должны быть переданы управлению Службы
безопасности Украины в Закарпатской области. На сайте фонда
говорится, что еще 21% квартир фонд вручит военным
ВСУ.ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube
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