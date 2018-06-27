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Президент Польши против любой перезагрузки в отношениях с Россией
27.06.2018 15:33
Президент Польши против любой перезагрузки в отношениях с Россией
Вместе с тем, по словам Дуды, сохранения диалога с Россией нужно.
Польша поддерживает сохранение санкций против России и против перезагрузки в отношениях с ней.
Президент Польши против любой перезагрузки в отношениях с Россией Анджей Дуда. Фото: Jan Graczyński /East News

"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией", - заявил президент Польши Дуда после разговора с президентом Латвии в Риге, сообщает агентство PAP.

Вместе с тем, по словам Дуды, сохранение диалога с Россией нужно.

"Мы совершенно не являются сторонниками того, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть", - отметил он.

В то же время президент подчеркнул, что "по очевидным причинам", между которых оккупация украинской территории и агрессивное поведение, Польша не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой.

"Прежде только Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и об упокоении ситуации, поскольку, к сожалению, сегодня она агрессор - и это факт", - подчеркнул Дуда.

Напомним, Украина и Польша подписали План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством национальной обороны Республики Польша.

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