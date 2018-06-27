|На Галапагосских островах проснулся вулкан: сотни людей эвакуировали
|27.06.2018 15:37
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На Галапагосских островах, Сьерра-Негра, проснулся вулкан, в результате чего по меньшей мере 250 человек были эвакуированы, сообщает УНИАН.
Власти Эквадора внимательно следят за сейсмической и геологической деятельностью близко одной из крупнейших кальдер в мире, кратеров, оставшихся от предыдущих извержений.
Стоит отетить, что в этом районе также была приостановлена вся туристическая деятельность.
По данным эквадорского геофизического института, вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6, а то является признаком эруптивной сейсмической активности.
Как сообщал svodka.net, в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго, по последним данным, погибли по меньшей мере 99 человек. Местное правительство подтвердило, что пропавшими без вести числятся около 200 человек.
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