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На Галапагосских островах проснулся вулкан: сотни людей эвакуировали
27.06.2018 15:37

На Галапагосских островах, Сьерра-Негра, проснулся вулкан, в результате чего по меньшей мере 250 человек были эвакуированы, сообщает УНИАН

Власти Эквадора внимательно следят за сейсмической и геологической деятельностью близко одной из крупнейших кальдер в мире, кратеров, оставшихся от предыдущих извержений.

Стоит отетить, что в этом районе также была приостановлена вся туристическая деятельность.

По данным эквадорского геофизического института, вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6, а то является признаком эруптивной сейсмической активности. 

Как сообщал svodka.net, в Гватемале в результате извержения вулкана Фуэго, по последним данным, погибли по меньшей мере 99 человек. Местное правительство подтвердило, что пропавшими без вести числятся около 200 человек. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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