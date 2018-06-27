27-28 июня 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с официальным визитом Ирландию (г.Дублин). Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства, передает

“Визит состоится после 12-летнего перерыва с момента последнего визита в Ирландию министра иностранных дел Украины”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, программой пребывания министра в г.Дублин предусмотрено проведение переговоров с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коуэном и председателем нижней палаты парламента Ирландии Шоном О'Фарилом. Павел Климкин выступит в совместном комитете по иностранным делам, торговли и обороны парламента Ирландии и в Институте международных и европейских дел Ирландии. Кроме того, министр проведет встречу с украинской общиной в Ирландии.

Во время визита запланировано интервью главы внешнеполитического ведомства Украины ведущему ирландскому изданию The Irish Times.

Напомним, последний раз официальный визит министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка в Ирландию состоялся в течение 7-8 февраля 2006 года.

Как сообщал 16 мая в Дублине состоялась 46-я Европейская региональная конференция Интерпола.

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