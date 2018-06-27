26 июня в Киеве во время конференции ОБСЕ, посвященной проблеме свободы слова в Украине, на сцену вышел мужчина в военной форме, который заявил, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "муляет своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам". Мужчина заявил, что Сенцов получил "практически смертный приговор" Фото: strana.ua "На кадрах, по которым был инкриминирован терроризм Сенцову, один из предметов перевозил я лично на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных. До последнего бойца я перевозил из Крыма. Другие меры я делаю, но в соцсетях меня не выявили. И до последнего бойца Сакского гарнизона, кстати с объекта (неразборчиво) секретного, на котором срочную службу я в советские времена проходил. И в один из таких моментов я обеспечил отдельных людей. Я не буду их называть", – сказал он.Мужчина добавил, что делает это заявление, так как хочет, чтобы "спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту информацию и подставили Олега"."Понимаете, двадцатка, которую он получил, – это практически смертный приговор. То есть тот масштаб знаний, который он имеет, он как раз и является подтверждением вот этих 20 лет, которые ему дали. Он муляет (неразборчиво) своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам", – заявил он."Страна" пишет, что заявление сделал мужчина, который в Facebook записан как Ivan Sirko. На его странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко, которого назвал "давним товарищем". На странице также есть записи в поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.22 мая Ivan Sirko опубликовал видеозапись выступления на мероприятии в Нововоалексеевке Херсонской области. Ведущая назвала его волонтером и добровольцем Сергеем Сериковым.Человек с таким именем в октябре 2014 года участвовал в брифинге на тему "Как волонтерские организации помогают украинским солдатам на востоке страны" в Украинском кризисном медиа-центре. На сайте центра указывали тогда, что Сериков является волонтером в сотнях "Народный тыл" и "Украина–мир", перевозит гуманитарную помощь в зону АТО. В интервью "Громадському" в марте 2015 года он говорил, что был активистом Евромайдана.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается.26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования украинского режиссера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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