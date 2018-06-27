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Волонтер утверждает, что перевозил "один из тех предметов", из-за которых Сенцова в России обвинили в терроризме
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27.06.2018 15:41
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26 июня в Киеве во время конференции ОБСЕ, посвященной проблеме
свободы слова в Украине, на сцену вышел мужчина в военной форме,
который заявил, что осужденный в России украинский режиссер Олег
Сенцов "муляет своими знаниями как Киеву, так и другим товарищам".
Мужчина заявил, что Сенцов получил "практически смертный приговор"
Фото: strana.ua "На кадрах, по которым был инкриминирован терроризм
Сенцову, один из предметов перевозил я лично на собственном
автомобиле, на котором я перевозил наших военных. До последнего
бойца я перевозил из Крыма. Другие меры я делаю, но в соцсетях меня
не выявили. И до последнего бойца Сакского гарнизона, кстати с
объекта (неразборчиво) секретного, на котором срочную
службу я в советские времена проходил. И в один из таких моментов я
обеспечил отдельных людей. Я не буду их называть", – сказал
он.Мужчина добавил, что делает это заявление, так как хочет, чтобы
"спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту
информацию и подставили Олега"."Понимаете, двадцатка, которую он
получил, – это практически смертный приговор. То есть тот
масштаб знаний, который он имеет, он как раз и является
подтверждением вот этих 20 лет, которые ему дали. Он муляет
(неразборчиво) своими знаниями как Киеву, так и другим
товарищам", – заявил он."Страна" пишет, что заявление сделал
мужчина, который в Facebook записан как Ivan Sirko. На его
странице много фото с людьми в военной форме. Последний пост
опубликован 25 июня – он разместил фото с экс-спикером
Минобороны по вопросам АТО, пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко,
которого назвал "давним товарищем". На странице также есть записи в
поддержку Сенцова. К одной из них он прикрепил фото с сестрой
режиссера Натальей Каплан на акции в Киеве.22 мая Ivan Sirko
опубликовал видеозапись выступления на мероприятии в
Нововоалексеевке Херсонской области. Ведущая назвала его волонтером
и добровольцем Сергеем Сериковым.Человек с таким именем в октябре
2014 года участвовал в брифинге на тему "Как волонтерские
организации помогают украинским солдатам на востоке страны" в
Украинском кризисном медиа-центре. На сайте центра указывали тогда,
что Сериков является волонтером в сотнях "Народный тыл" и
"Украина–мир", перевозит гуманитарную помощь в зону АТО. В интервью
"Громадському" в марте 2015 года он говорил, что был активистом
Евромайдана.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.21 июня адвокат
политзаключенного Дмитрий Динзесообщил, что у Сенцова проблемы
с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм,
но прекращать голодовку отказывается.26 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное
прошение президенту РФ Владимиру Путину о помиловании
Сенцова. В этот же день спикер Кремля Дмитрий Песков заявил,
что письмо Ягланда не может служить основанием для
помилования украинского режиссера.
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