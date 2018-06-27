У бизнесмена не осталось недвижимости в Днепропетровской области

9 июня Национальный банк подал 4 иска к Коломойскому в Хозсуд Днепропетровской области. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые НБУ предоставил ПриватБанка в период между 2008 г. и 2015 годами. Коломойский был поручителем по 4 кредитным договорам от 24 октября 2008 (задолженность 1287000000 грн) от 3 марта 2009 года (задолженность 1799000000 грн) от 2 октября 2014 (задолженность 503 100 000 грн); от 5 декабря 2014 (задолженность 1266000000 грн), сообщает со ссылкой на материалы суда профильное издание FinClub.

Всего НБУ потребовал взыскать с Коломойского как поручителя по кредитам рефинансирования - 4855000000 грн. По данным НБУ, Коломойский стал поручителем по этим кредитам 27 мая и 5 августа 2016.

Однако суд отказал Нацбанка в открытии судебного производства. В Миграционной службе суда сообщили, что прежний совладелец ПриватБанка снялся с регистрации в Днепропетровской области 23 марта 2017. Кроме того, судом установлено, что Коломойский 11 октября и 13 октября 2017 продал свои квартиры. При этом суд не нашел другой недвижимости в бизнесмена. В то же время Коломойского было принято на временный консульский учет в Швейцарии с 27 января 2016 по 1 июля 2020 года. Его месту жительства сейчас Женева.

В связи с этим суд вернул иски НБУ с требованием направить их по месту жительства истца.

Напомним, 11 июня НБУ сообщил, что подал два пакета исков против Игоря Коломойского, бывшего совладельца Приватбанка - по месту его жительства в Суд первой инстанции в Женеве и в Хозяйственный суд Днепропетровской области, по месту нахождения активов Коломойского в Украине. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанка в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд гривен.

Между ПриватБанком и его бывшими владельцами сейчас идут судебные разбирательства в Лондонском суде. В конце прошлого года он заморозил активы Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру на $ 2500000000 в качестве обеспечительной меры по иску государственного Приватбанка, который подозревает экс-владельцев в выводе денег.