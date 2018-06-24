Период охлаждения в отношениях России и США будет длительным, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытой лекции по вопросам внешней политики России, передает ТАСС.

Отношения с США "ушли вниз довольно далеко и глубоко", считает глава МИД РФ. "Надеюсь, что это снижение уровня взаимодействия достигло какого-то дна. По крайней мере, пока движение идет без дальнейших спадов, но и без каких-либо видимых попыток приподнять отношения", - констатировал министр.

"Этот период, наступивший в наших отношениях, будет длительным, и не только потому, что украинский кризис займет какое-то время, и придется всем думать над объединением усилий в конструктивном русле, а не в русле односторонних санкций, а еще и потому, что общая переоценка американцами своего места в мире, проблема осознания ими того, что произошло за последнее десятилетие, и осознание безальтернативности дальнейшего укрепления тенденции к полицентричности, к укреплению новых центров экономической и финансовой мощи и политического мнения займет время", - сказал министр.

При этом, отметил министр, Москва в отношениях с Вашингтоном не собирается вставать в позу обиженного и подрывать задачи, от которых зависит мировая безопасность.

"На последней встрече с Джоном Керри мы подтвердили, что от взаимодействия наших стран по международным вопросам очень многое зависит в мире, что мы будем стремиться к тому, чтобы такое взаимодействие продолжать, - отметил Лавров. - Россия не собирается вставать в позу обиженного и стрелять себе в ногу или подрывать какие-то задачи, от которых зависит безопасность в мире".

Он также заявил, что разумной альтернативы выправлению отношений с США и ЕС не существует. "Исходим из того, что разумной альтернативы выправления отношений между нами и Евросоюзом не существует, как, собственно говоря, между нами и США, - подчеркнул министр. - Но для этого важно, чтобы осознание пришло и с той стороны, и самое главное, чтобы оно подкрепилось пониманием контрпродуктивности односторонних принудительных мер и пониманием исключительно равноправного диалога как основы продвижения вперед".

Напомним, ранее спикер Пентагона контр-адмирал Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты считают необходимым готовиться к потенциальной опасности со стороны России.

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