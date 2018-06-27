Блокировка со стороны Дании строительства газопровода "Северный поток-2" потребует удлинить трубопровод на 10-12 миль. Такое заявление сделал специалист по вопросам международной политики, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, пишет РБК-Украина .

"Дания заявила о намерении поймать строительство "Северного потока-2". Для проекта это почти безвредно: обход датских вод удлинит трубу на 10-12 миль. Небольшое удорожание компенсируется отсутствием "платы за дно" Копенгагену", - заявил Никонов.

Стоит тметить, что предложение Никонова прозвучало после того, как премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что в Дании намерены поймать реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что проект "Северный поток-2" может оказаться убыточным , если Соединенные Штаты Америки наложат на газопровод санкции.

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