Полиция разыскивает преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает .

"Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. По предварительной информации , осужденный может передвигаться на автомобиле марки "Ауди А6" серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", – отметили в полиции.

В Полтавском регионе уже ввели в действие оперативный план. На розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Напомним, правоохранители разыскивают двух злоумышленников, которые сбежали из изолятора временного содержания в пгт Новотроицкое Херсонской области.

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