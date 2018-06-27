В результате отравления погибли четверо детей в возрасте от семи до
13 лет и 53-летний мужчина. 23-летняя Прадния Сурвасе призналась,
что хотела убить мужа и его семью, которые насмехались над ее едой
и внешностью. Женщина подсыпала яд для змей в еду, которую подали
гостям Фото: ЕРА Женщина призналась, что отравила еду умышленно –
родственники насмехались над ее темной кожей и приготовленной едой.
Мишенью Сурвасе были свекровь, муж, его сестры и тетя.По
словам Праднии Сурвасе, она подсыпала яд для змей в чан с
едой, которую приготовили на праздник. Всего на торжестве
присутствовали 120 человек. С тошнотой, рвотой и болью в
животе госпитализировали 88 приглашенных.В результате отравления
погибли четверо детей в возрасте от семи до 13
лет и 53-летний мужчина.
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