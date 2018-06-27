В результате отравления погибли четверо детей в возрасте от семи до 13 лет и 53-летний мужчина. 23-летняя Прадния Сурвасе призналась, что хотела убить мужа и его семью, которые насмехались над ее едой и внешностью. Женщина подсыпала яд для змей в еду, которую подали гостям Фото: ЕРА Женщина призналась, что отравила еду умышленно – родственники насмехались над ее темной кожей и приготовленной едой. Мишенью Сурвасе были свекровь, муж, его сестры и тетя.По словам Праднии Сурвасе, она подсыпала яд для змей в чан с едой, которую приготовили на праздник. Всего на торжестве присутствовали 120 человек. С тошнотой, рвотой и болью в животе госпитализировали 88 приглашенных.В результате отравления погибли четверо детей в возрасте от семи до 13 лет и 53-летний мужчина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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