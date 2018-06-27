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За всю свою историю украинская гривна обесценилась в 14 раз, - НБУ
27.06.2018 15:49
За всю свою историю украинская гривна обесценилась в 14 раз, - НБУ
Одна гривна сегодня равна семи копейкам гривны образца 1996 года по уровню покупательной способности
Покупательная способность гривны с 1996 года снизилась в 14 раз.
За всю свою историю украинская гривна обесценилась в 14 раз, - НБУ

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко.

"Со времени проведения денежной реформы банкнотный ряд в Украине пополнился банкнотами новых номиналов. Действующий номинальный ряд банкнот и монет является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, которые произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность 1 гривны сейчас составляет около 7 копеек, 2 грн - 14 коп., 5 грн - 36 коп., 10 грн - 71 коп.", цитирует Зайвенко "Интерфакс-Украина".

По его словам, затраты на изготовление монет мелких номиналов превышают их стоимость.

Напомним, начиная с 1 июля 2018 года в Украине вводится система закругления сумм при наличных расчетах.

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