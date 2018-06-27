Одна гривна сегодня равна семи копейкам гривны образца 1996 года по уровню покупательной способности

Об этом сообщил директор департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко.

"Со времени проведения денежной реформы банкнотный ряд в Украине пополнился банкнотами новых номиналов. Действующий номинальный ряд банкнот и монет является чрезмерным и не полностью соответствует изменениям, которые произошли в стране за это время. Увеличение количества номиналов увеличивает расходы на их обращение. По сравнению с 1996 годом покупательная способность 1 гривны сейчас составляет около 7 копеек, 2 грн - 14 коп., 5 грн - 36 коп., 10 грн - 71 коп.", - цитирует Зайвенко "Интерфакс-Украина".

По его словам, затраты на изготовление монет мелких номиналов превышают их стоимость.